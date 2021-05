Innovation village, dal 6 maggio al via Salone per le start up (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il sei maggio parte a Napoli la sesta edizione del Salone Innovation village. Ne parliamo con Mario Malinconico, presidente di Tecup e componente del Comitato scientifico di Innovation village:"L'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il seiparte a Napoli la sesta edizione del. Ne parliamo con Mario Malinconico, presidente di Tecup e componente del Comitato scientifico di:"L'...

Affaritaliani : Innovation village, dal 6 maggio al via Salone per le start up - Italpress : RT @Corepla_Riciclo: Domani 6 maggio ore 11: Innovation Village - Idee, progetti e tecnologie per ripensare la #plastica nell’#economiacirc… - italiaserait : Innovation Village Award 2021, ecco i premi di Federica Web Learning per digital education - zazoomblog : Innovation Village al via domani la sesta edizione - #Innovation #Village #domani #sesta - cronista73 : Napoli, parte «Innovation Village»: tra gli ospiti anche il ministro Bianchi -