Il “tecno-nazionalismo” dell’India è solo l’inizio della guerra tra social network e stati

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Nei giorni più difficilepandemia il governo di Narendra Modi ha chiesto (e ottenuto) la rimozione dei contenuti “scomodi” su Facebook e Twitter. L’opposizione è stata messa a tacere, e può essereil primo di una lunga serie di casi simili In India scarseggiano i letti d’ospedale, l’ossigeno per le terapie intensive, i medicinali utili a trattare i sintomi di Covid-19. I nuovi casi sono centinaia di migliaia ogni giorno, e una comunicazione istituzionale mal organizzata porta tantissimi a recarsi all’ospedale anche quando potrebbero ottenere cure adeguate a casa. Sopraffatti dall’enorme numero di morti, alcuni cimiteri e crematori nelle città più colpite si trovano costretti a bruciare i corpi in grandi pire comuni, negando alle famiglie la possibilità di assistere alle cerimonie individuali che fanno partereligione ...