Ibanez: “Dobbiamo credere alla rimonta. Mourinho? Non è giusto pensarci ora” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il difensore della Roma, Ibanez ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro il Manchester United di Europa League. Queste le parole del giocatore: “Domani è un’altra partita importante per noi e Dobbiamo giocare sempre con lo stesso atteggiamento. Dobbiamo fare la rimonta, nel calcio niente è impossibile. Dobbiamo giocare sempre con la fiducia e con la forza che abbiamo per dare orgoglio ai tifosi sempre” Vi sentite sotto osservazione del vostro nuovo allenatore?“No, noi giochiamo per noi. A Mourinho non è giusto pensarci ora”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il difensore della Roma,ha parlato in conferenza stampavigilia della gara di domani contro il Manchester United di Europa League. Queste le parole del giocatore: “Domani è un’altra partita importante per noi egiocare sempre con lo stesso atteggiamento.fare la, nel calcio niente è impossibile.giocare sempre con la fiducia e con la forza che abbiamo per dare orgoglio ai tifosi sempre” Vi sentite sotto osservazione del vostro nuovo allenatore?“No, noi giochiamo per noi. Anon èora”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ilRomanistaweb : La conferenza stampa integrale ?? - TuttoMercatoWeb : Roma, Ibanez: 'Dobbiamo fare la rimonta. Mourinho ci guarda? Noi giochiamo per noi' - VoceGiallorossa : ???TRIGORIA - @ibanez41oficial : 'Dobbiamo rimontare lo United, nel calcio niente è impossibile. Vogliamo rendere or… - CoreRomanista : #Ibanez: 'Dobbiamo giocare sempre in fiducia e con la forza che abbiamo per onorare la maglia e rendere orgogliosi i tifosi' #ASRoma - CoreRomanista : #Ibanez: 'Domani sarà una partita importante e dobbiamo giocare con lo stesso atteggiamento. Sarà diverso perché do… -