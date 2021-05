Giro d’Italia 2021, 14^ tappa Cittadella-Monte Zoncolan: percorso e altimetria (Di mercoledì 5 maggio 2021) La quattordicesima tappa del Giro d’Italia (Cittadella – Monte Zoncolan, 205 km) è uno dei momenti chiave della Corsa Rosa 2021, dato che è previsto l’arrivo sulla celebre salita friulana, che viene affrontata per la settima volta negli ultimi 18 anni ma che propone solo per la seconda volta il versante di Sutrio. I primi 130 chilometri sono pianeggianti e portano a Monte Rest (10.5 km al 5.9%, pendenza massima 12%) valido come GPM di seconda categoria. Lo scollinamento avviene a 58 chilometri dal traguardo, ed è seguito da una discesa e da un tratto in falsopiano che porta ai piedi della salita finale. Lo Zoncolan misura 14.1 km e ha una pendenza media del 8.5%, con gli ultimi tre chilometri molto impegnativi, dato che la pendenza ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) La quattordicesimadel, 205 km) è uno dei momenti chiave della Corsa Rosa, dato che è previsto l’arrivo sulla celebre salita friulana, che viene affrontata per la settima volta negli ultimi 18 anni ma che propone solo per la seconda volta il versante di Sutrio. I primi 130 chilometri sono pianeggianti e portano aRest (10.5 km al 5.9%, pendenza massima 12%) valido come GPM di seconda categoria. Lo scollinamento avviene a 58 chilometri dal traguardo, ed è seguito da una discesa e da un tratto in falsopiano che porta ai piedi della salita finale. Lomisura 14.1 km e ha una pendenza media del 8.5%, con gli ultimi tre chilometri molto impegnativi, dato che la pendenza ...

