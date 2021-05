Confartigianato e Confcommercio Fvg al presidente Fedriga: «Una data certa per ripartenza in sicurezza di eventi legati alle cerimonie» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il protocollo per una ripartenza in sicurezza del comparto cerimonie c’è. Lo ha costruito e condiviso la Conferenza delle Regioni, presieduta da Massimiliano Fedriga. Quello che manca è una data certa, nazionale, che sblocchi una situazione di perdurante stallo. Confartigianato e Confcommercio Fvg si rivolgono con questa istanza al presidente delle Regione, inoltrandogli una lettura congiunta firmata dai presidenti regionali Graziano Tilatti e Giovanni Da Pozzo.Nel testo – consegnato in una videoconferenza cui hanno partecipato lo stesso Fedriga e l’assessore alle Attività produttive Sergio Bini – le due associazioni ricordano in premessa l’incontro con la stampa dello scorso gennaio in cui ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il protocollo per unaindel compartoc’è. Lo ha costruito e condiviso la Conferenza delle Regioni, presieduta da Massimiliano. Quello che manca è una, nazionale, che sblocchi una situazione di perdurante stallo.Fvg si rivolgono con questa istanza aldelle Regione, inoltrandogli una lettura congiunta firmata dai presidenti regionali Graziano Tilatti e Giovanni Da Pozzo.Nel testo – consegnato in una videoconferenza cui hanno partecipato lo stessoe l’assessoreAttività produttive Sergio Bini – le due associazioni ricordano in premessa l’incontro con la stampa dello scorso gennaio in cui ...

