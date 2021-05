Appuntamenti macroeconomici del 5 maggio 2021

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Mercoledì 05/05/09:00 Spagna: Disoccupazione (preced. -59,1K unità) 10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 53,7 punti; preced. 53,2 punti) 10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 50,3 punti; preced. 49,6 punti) 11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso 4,2%; preced. 1,5%) 11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,1%; preced. 0,5%) 13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -2,5%) 14:15 USA: Occupati ADP (atteso 800K unità; preced. 517K unità) 15:45 USA: PMI composito (atteso 62,2 punti; preced. 59,7 punti) 15:45 USA: PMI servizi (atteso 63,1 punti; preced. 60,4 punti) 16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 64,3 punti; preced. 63,7 punti) 16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,35 Mln barili; preced. 90K barili)

