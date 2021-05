Amici 20, la semifinale prevede più di un’eliminazione: l’indiscrezione inaspettata (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si avvicina la finale di Amici 20 così come la semifinale del talent, che, stando alle ultime anticipazioni tv emerse in rete, potrebbe prevedere a gran sorpresa diverse eliminazioni e non una, come è invece accaduto all’ultimo nonché settimo serale. Un’indiscrezione quest’ultima che sta destando preoccupazione nei rispettivi fandom dei concorrenti in corsa al serale del talent, che come preannuncia in queste ore la produzione dello show via social sono ufficialmente semifinalisti della gara. Della stessa, inoltre, spuntano anche particolari relativi al montepremi finale e le date ufficiali della semifinale e finale del talent di Maria De Filippi. Tutti particolari, che vi snoccioliamo qui di seguito. Amici 20, spunta la data della semifinale A diverse ore dalla messa in onda del ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si avvicina la finale di20 così come ladel talent, che, stando alle ultime anticipazioni tv emerse in rete, potrebbere a gran sorpresa diverse eliminazioni e non una, come è invece accaduto all’ultimo nonché settimo serale. Un’indiscrezione quest’ultima che sta destando preoccupazione nei rispettivi fandom dei concorrenti in corsa al serale del talent, che come preannuncia in queste ore la produzione dello show via social sono ufficialmente semifinalisti della gara. Della stessa, inoltre, spuntano anche particolari relativi al montepremi finale e le date ufficiali dellae finale del talent di Maria De Filippi. Tutti particolari, che vi snoccioliamo qui di seguito.20, spunta la data dellaA diverse ore dalla messa in onda del ...

