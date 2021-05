Zingaretti | asfalto per coprire buche | non sul Tevere

(Di martedì 4 maggio 2021) Roma – “Se mettessimosulle strade perlee non sulle rive del lungo, come fatto, sarebbe bello”. Cosi’ il presidente della Regione Lazio, Nicola, a margine dell’apertura di Cento Incroci, lo spazio multifunzionale di Centocelle nato al posto dell’ex Pecora Elettrica, la libreria bruciata due volte dalla criminalita’ organizzata.

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti asfalto

askanews

... all'altezza di Ponte Sant'Angelo, è comparsa in queste ore una colata d': i lavori di ... Ma è già scontro Raggi -Però correre lì dà emozioni uniche: hai buche,, salite, discese, salti, rotaie, dossi. In ... La politica è pazzesca e mi rifaccio a: tutti sono lì per la poltrona. Poi c'è troppa ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, news: 12.965 nuovi contagi su 378.202 tamponi processati. 226 morti in 24 ore. LIVE ...L’allungamento della pista ciclabile era stato annunciato da Virginia Raggi, sindaca di Roma, lo scorso anno, in vista della riapertura dopo il primo lockdown. Botta e risposta tra Salvini e Raggi per ...