Violenza domestica, una richiesta di aiuto in un gesto (Di martedì 4 maggio 2021) Pollice della mano piegato verso l'interno, quattro dita in alto che si chiudono a coprire il pollice: un gesto appena percettibile e discreto ma che può servire per lanciare una richiesta di aiuto e che tutti dobbiamo saper riconoscere. Il messaggio, che verrà diffuso via social, è stato registrato in un video dai componenti della Commissione e della Consulta provinciale alle Pari Opportunità unitamente alla Consigliera di Parità della Provincia di Taranto, con la partecipazione di Giuditta Pasotto, imprenditrice fiorentina e fondatrice dell'associazione GenGle (Genitori sinGle). Convocata in audizione da Sabrina Pontrelli, presidente della Commissione e della Consulta P.O. della Provincia, nelle ultime sedute la Pasotto ha spiegato che si tratta di un segnale ideato dall'associazione Canadian Women's Foundation e diffuso in ...

