Truffa aggravata in danno all’UE, ingente sequestro a imprenditore agricolo (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – In data odierna, in esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Salerno – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, su conforme richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, militari del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno hanno proceduto a vincolare risorse finanziarie nonché immobili e terreni aziendali del valore complessivo di oltre 1 milione di euro, per accertata Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche a danno del Bilancio dell’Unione Europea. L’esecuzione di tale sequestro costituisce l’epilogo di una lunga e mirata attività di indagine, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Salerno, che ha coinvolto un imprenditore ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – In data odierna, in esecuzione del decreto dipreventivo emesso dal Tribunale di Salerno – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, su conforme richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, militari del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno hanno proceduto a vincolare risorse finanziarie nonché immobili e terreni aziendali del valore complessivo di oltre 1 milione di euro, per accertataper il conseguimento di erogazioni pubbliche adel Bilancio dell’Unione Europea. L’esecuzione di talecostituisce l’epilogo di una lunga e mirata attività di indagine, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Salerno, che ha coinvolto un...

