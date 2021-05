Tech Share Day 2021, le tecnologie ambientali italiane in vetrina (Di martedì 4 maggio 2021) Transizione digitale e transizione ecologica sono al centro delle politiche nazionali ed europee e l’investimento in tecnologia e innovazione è oggi un contributo strategico alla crescita industriale, economica e sociale del nostro Paese. In questo percorso si inserisce l’evento online ‘Tech Share Day 2021’, da 5 al 7 maggio 2021, organizzato da Netval, Uibm l’Ufficio italiano brevetti e marchi del ministero dello Sviluppo Economico, con il supporto del Politecnico di Torino. Un’occasione per discutere di Green Economy, sostenibilità ambientale e conoscere da vicino le Environmentally Sound Technologies (EST), ovvero le ‘tecnologie verdi’, quelle innovazioni meno inquinanti e più sostenibili rispetto allo status quo del settore di riferimento, che possono far fare un salto di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 maggio 2021) Transizione digitale e transizione ecologica sono al centro delle politiche nazionali ed europee e l’investimento in tecnologia e innovazione è oggi un contributo strategico alla crescita industriale, economica e sociale del nostro Paese. In questo percorso si inserisce l’evento online ‘Day’, da 5 al 7 maggio, organizzato da Netval, Uibm l’Ufficio italiano brevetti e marchi del ministero dello Sviluppo Economico, con il supporto del Politecnico di Torino. Un’occasione per discutere di Green Economy, sostenibilità ambientale e conoscere da vicino le Environmentally Soundnologies (EST), ovvero le ‘verdi’, quelle innovazioni meno inquinanti e più sostenibili rispetto allo status quo del settore di riferimento, che possono far fare un salto di ...

Ultime Notizie dalla rete : Tech Share Soluzioni innovative per un packaging sostenibile e sicuro Sono le soluzioni innovative per un packaging più sostenibile e più sicuro che l'Università di Bologna presenterà al prossimo Tech Share Day, evento internazionale sulle innovazioni tecnologiche ...

Pnrr, evento Tech Share Day 2021 dal 5 al 7 maggio E' in questo percorso, tracciato del PNRR italiano e del piano europeo Next Generation Eu, che si inserisce l'evento online 'Tech Share Day 2021', da 5 al 7 maggio 2021, organizzato da Netval, UIBM l'...

Tech Share Day 2021, le tecnologie ambientali italiane in vetrina Adnkronos Metodi innovativi per l’agricoltura È incentrato sui metodi innovativi e sostenibili brevettati dall’Università di Ferrara per affrontare le sfide della gestione agricola, il webinar in programma domani dalle 14 alle 16 ‘Gestione ambien ...

Tech Share day 2021: tecnologie per la Transizione ecologica in vetrina L’evento online “Tech Share Day 2021”, da 5 al 7 maggio 2021, è organizzato da Netval, l’Ufficio italiano brevetti e marchi del MiSE.

