Segretario Pd incontra Draghi | cosa ha detto su Salvini?

(Di martedì 4 maggio 2021) Enrico Lettae parla di Matteo, esprimendo "insoddisfazione" per il suo metodo. Letta: “Insoddisfazione per il metodo, rispetto per impegno comune” su Notizie.it.

caimano65 : Insoddisfazione per l'inconcludenza di Letta? Da quando è segretario DEM non ha tirato fuori una sola idea di buon… - riviera24 : Il manager sanremese #SergioTommasini incontra il Segretario di Stato ivoriano #Adjoumani - L’amministratore delega… - AssisiLega : Il nostro Vice Segretario Nazionale #AndreaCrippa incontra il Candidato Sindaco di Assisi #MarcoCosimetti - EmanueleTasina1 : RT @TgLa7: #PalazzoChigi: presidente Mario #Draghi incontra segretario Pd Enrico Letta su temi legati all’agenda di #Governo dopo la defin… - GCigliola : RT @UILTECNAZIONALE: ?Oggi la Uiltec, con il nostro segretario nazionale @DaniBailo e la nostra segretaria generale Uiltec Abruzzo Debora D… -

Ultime Notizie dalla rete : Segretario incontra

Riviera24

Il primo colloquio si è svolto con ildi Stato e ministro per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale Kobenan Kouassi Adjoumani , in passato ministro delle Risorse Animali e della Pesca, che ha ...Governo: Letta a Draghi, metodo Salvini non va, serve rispetto - Ildel Pd Enrico Letta ha espresso, a quanto si apprende da fonti del Nazareno, nell'incontro con il premier Mario Draghi '...Il segretario del Pd ha espresso “insoddisfazione per il metodo Salvini”. Letta, tramite le sue dichiarazioni avrebbe fatto comprendere che qualcosa non funziona nella maggior ...IL G7 E UN FEUDO NELL’IMPERO [di Federico Petroni] È in corso a Londra il primo incontro di persona da due anni fra i ministri degli Esteri del G7, al quale partecipano anche g ...