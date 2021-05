Saviano | “Urgente accogliere 1 milione di immigrati e installarli nel Sud per ripopolarlo”

(Di martedì 4 maggio 2021) Lo scrittore Robertoforse non si è accorto che l’Italia è assediata da una crisi sanitaria, sociale ed economica senza precedenti. Soprattutto per colpa di due governi incapaci di tamponare l’emergenza e far ripartire il Paese. Per l’autore di “Gomorra” la priorità resta l’immigrazione. E ora dice che bisogna far arrivare al più presto undiin Italia, al Sud soprattutto per. È tutto vero, la sua analisi l’ha affidata al quotidiano francese Libération: “In Italia èundi migranti e renderli cittadini italiani,nel sud per far rivivere questa regione che si svuota”. Il termine “”, poi, è davvero da brividi. Anche perché sembra che lui stesso tratti ...

Ultime Notizie dalla rete : Saviano Urgente

ITALIA - 'In Italia èaccogliere un milione di migranti e renderli cittadini italiani, installarli nel sud per far ... Robertosi esprime così a Liberation in occasione dell'uscita in ...Su questa linea anche l'intervento di Roberto, per il quale in Italia èaccogliere un milione di migranti e renderli cittadini italiani, installarli nel Sud per far rivivere questa ...Forti critiche da Giorgia Meloni: "Piano nascite? Incentivi per la natalità? Ma no, per l'idolo dei radical chic Saviano per ripopolare il Sud bisogna accogliere un milione di immigrati. Delirante" ...Lo scrittore a Liberation: "E' urgente accoglierli nel sud che altrimenti si svuota" "In Italia è urgente accogliere un milione di migranti e renderli cittadini italiani, installarli nel sud per far r ...