Mike Oldfield, l’alchimista sonnambulo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo aver ottenuto un inatteso e straordinario successo con il disco strumentale in due parti Tubular Bells (’73), un flusso di melodie di matrice rock, folk e neoclassica che si intersecano e si perdono l’una nell’altra con un arcano, intimo equilibrio, il musicista e compositore inglese Mike Oldfield, che vi ha suonato quasi tutti gli strumenti, sceglie di proseguire sulla strada neosinfonica, ma cambiando direzione. Hergest Ridge (’74) e Ommadawn (’75), il primo più pastorale, sereno, medievaleggiante, il secondo più … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo aver ottenuto un inatteso e straordinario successo con il disco strumentale in due parti Tubular Bells (’73), un flusso di melodie di matrice rock, folk e neoclassica che si intersecano e si perdono l’una nell’altra con un arcano, intimo equilibrio, il musicista e compositore inglese, che vi ha suonato quasi tutti gli strumenti, sceglie di proseguire sulla strada neosinfonica, ma cambiando direzione. Hergest Ridge (’74) e Ommadawn (’75), il primo più pastorale, sereno, medievaleggiante, il secondo più … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Mike Oldfield R - Type Final 2 Recensione: Pura Poesia Blastatoria Similmente a quello che spesso compie il polistrumentista britannico Mike Oldfield nelle sue suite musicali, complesse ed oniriche. Fermarsi per un attimo a contare i livelli di parallasse, in ...

I MAESTRI DELLE COLONNE SONORE - Serie in 12 episodi Tubular Bells di Mike Oldfield divenne invece parte del tema iniziale dell'Esorcista nel 1973. Sempre degli anni '70 sono gli Oscar® di Marvin Hamlisch, che con Come eravamo si aggiudicò i premi per ...

Mike Oldfield, l'alchimista sonnambulo Il Manifesto I Maestri delle colonne sonore Il rapporto tra musica e cinema è antico quasi quanto il cinema stesso. Con l'avvento sonoro, i film sono cambiati per sempre. Oggi le colonne sonore continuano ad essere vitali per la produzione di u ...

