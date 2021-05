Leffe | 41enne s’incastra nei rulli e rischia di perdere un braccio | elisoccorso in azione

(Di martedì 4 maggio 2021) Grave incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio di martedì 4 maggio a, in Val Seriana. Un operaio di 41 anni è rimasto incastrato colin un rullo mentre stava svolgendo una mansione alla Warmor, storica azienda del tessile della zona. I colleghi che erano con l’uomo al momento dell’infortunio hanno subito dato l’allarme. Poco dopo sul posto sono arrivati i soccorsi con un ambulanza, un’automedica e, infine, con l’partito dal Papa Giovanni di Bergamo. Sul luogo dell’incidente anche i tecnici di Ats Bergamo e i carabinieri di Clusone. Il, di origine rumena e residente a Fiorano al Serio, ha ricevuto le prime cure sul posto e d è stato poi trasportato all’ospedale cittadino in condizioni gravi: secondo le prime informazioni, non è in pericolo di vita maseriamente ...

webecodibergamo : Incidente sul lavoro a Leffe. Si incastra nei rulli, 41enne rischia di perdere un braccio -

Ultime Notizie dalla rete : Leffe 41enne

BergamoNews

L'incidente è avvenuto martedì 4 maggio alle 17 in via ...L'incidente è avvenuto martedì 4 maggio alle 17 in via ...Stava lavorando a un macchinario della ditta Warmor di Leffe, quando qualcosa è andato storto e un braccio si è incastrato nei rulli. Si è ferito così in modo grave un operaio di 41anni di origine rum ...Valseriana News - Infortunio a Leffe, elisoccorso sul posto. Ferito 41enne che rischia di perdere un braccio incastrato in un macchinario ...