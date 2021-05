Laura, la madre di Sammy Basso: Ci aiuta con la sua forza e la sua ironia. (Di martedì 4 maggio 2021) Laura, la madre di Sammy Basso: “Ci aiuta, con la sua forza e la sua ironia, è molto credente”. Sammy Basso con JovanottiSammy Basso è il più longevo al mondo tra i malati di progeria. Sammy infatti è nato a Schio il 1º dicembre 1995 e da pochi mesi ha compiuto 25 anni. Ti potrebbe interessare anche questo articolo-> Sammy Basso e una seconda laurea in Biologia Molecolare: “Studio la malattia per sconfiggerla” Cos’è la progeria? La progeria o Sindrome di Hutchinson-Gilford deriva dal greco e significa “prematuramente vecchio”, è una malattia genetica rarissima caratterizzata dalla comparsa di un invecchiamento precoce nei bambini, ... Leggi su ck12 (Di martedì 4 maggio 2021), ladi: “Ci, con la suae la sua, è molto credente”.con Jovanottiè il più longevo al mondo tra i malati di progeria.infatti è nato a Schio il 1º dicembre 1995 e da pochi mesi ha compiuto 25 anni. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->e una seconda laurea in Biologia Molecolare: “Studio la malattia per sconfiggerla” Cos’è la progeria? La progeria o Sindrome di Hutchinson-Gilford deriva dal greco e significa “prematuramente vecchio”, è una malattia genetica rarissima caratterizzata dalla comparsa di un invecchiamento precoce nei bambini, ...

