Lapo Elkann a Fedez | “Cambi la Lamborghini con una Panda? Saggia scelta | fatti sentire” Ma attenzione alle emozioni forti della 4X4 in off-road

(Di martedì 4 maggio 2021), la, lae il colpo di genio diche cavalca l’onda e porta alla ribalta la 4X4. Dopo il Concertone del Primo Maggioè senza ombra di dubbio il personaggio del momento. L’artista ha deciso di esporsi, ha incassato il sostegno dei colleghi, di molti politici di spicco, di persone che prima non lo apprezzavano e di altre che lo conoscevano poco. Ma ovviamente il cantante deve fare i conti anche con le polemiche, che piovono da destra e da sinistra. E proprio da un confronto con un sindacalista nasce il casoe dell’intervento geniale diche spinge per l’acquisto di una4X4....

Via social l'imprenditore si offre come consigliere per l'acquisto del rapper, pronto a rinunciare alla sua auto di lusso dopo le critiche che lo hanno ...è intervenuto nella vicenda Fedez. In particolare laddove Fedez aveva detto al sindacalista Bentivogli: 'Se vendo la Lamborghini e compro una Panda sono più credibile?'. Cosìsu ...TORINO - Lapo Elkann ha fondato la sua prima CasaLaps a Medeira. Queste le sue parole dal suo profilo Twitter: "Ho deciso di Aprire a Madeira la prima #CASALAPS in Omaggio alla GRANDE GENEROSITÀ di Cr ...Lapo Elkann apre la Casa Laps a Madeira: «Omaggio a Ronaldo». Ecco i dettagli legati alla sua nuova iniziativa Attraverso i propri canali ufficiali, Lapo Elkann ha reso nota la sua nuova iniziativa. H ...