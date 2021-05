La storia della Rai che vuole bandire Fedez fino a che non chiederà scusa

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 4 maggio 2021) Non per quello che è accaduto sul palco (esterno) dell’Auditorium ParcoMusica. Non per quell’elenco di commenti fatti da esponenti (ed ex)Lega sugli omosessuali. Ma per la telefonata. Il casocontinua a dividere l’opinione pubblica e la politica. Se quest’ultima è sempre pronta a cavalcare – nel bene o nel male – qualsiasi evento per pura propaganda politica, i cittadini che da giorni stanno assistendo (e partecipando sui social) al dibattito pubblico su quanto accaduto lo scorso primo maggio. In ballo non c’è solo la libertà di espressione del pensiero (in questo caso quello del rapper di Rozzano sul ddl Zan), ma anche il ruolotelevisione pubblica che – per definizioni – ha onori e, soprattutto, oneri. LEGGI ANCHE > Sul caso, non tutti i vicedirettori di Raitre sono ...