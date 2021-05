La chat Discord arrivano su Playstation (Di martedì 4 maggio 2021) (Foto: Discord)Debutterà nella prima parte del 2022 l’integrazione tra Playstation e la chat Discord per portare a bordo della console Ps5 la piattaforma di comunicazione molto popolare nella community dei gamers, utilizzata ogni mese da circa 140 milioni di utenti. L’annuncio è arrivato sul sito ufficiale di Sony Interactive Entertainment. “Il nostro obiettivo è avvicinare le esperienze di Discord e Playstation su console e dispositivi mobili a partire dall’inizio del prossimo anno – ha commentato il presidente e amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan – consentendo ad amici, gruppi e comunità di ritrovarsi, divertirsi e comunicare più facilmente mentre giocano insieme“. https://twitter.com/Discord/status/1389273799896420360 Sony ha ... Leggi su wired (Di martedì 4 maggio 2021) (Foto:)Debutterà nella prima parte del 2022 l’integrazione trae laper portare a bordo della console Ps5 la piattaforma di comunicazione molto popolare nella community dei gamers, utilizzata ogni mese da circa 140 milioni di utenti. L’annuncio è arrivato sul sito ufficiale di Sony Interactive Entertainment. “Il nostro obiettivo è avvicinare le esperienze disu console e dispositivi mobili a partire dall’inizio del prossimo anno – ha commentato il presidente e amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan – consentendo ad amici, gruppi e comunità di ritrovarsi, divertirsi e comunicare più facilmente mentre giocano insieme“. https://twitter.com//status/1389273799896420360 Sony ha ...

