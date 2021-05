Ilary Blasi, gesto inaspettato in diretta: gelo in studio, Jeda impallidisce (VIDEO) (Di martedì 4 maggio 2021) Curioso e divertente siparietto durante la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi tra Ilary Blasi e il fidanzato di Vera Gemma, Jeda. Ilary BlasiDopo gli inizi come letterina Ilary Blasi è letteralmente sbocciata televisivamente parlando. Negli ultimi anni ha condotto diversi programmi di grande successo. Dopo le esperienze alla guida del Grande Fratello, la Mediaset ha deciso di affidargli la conduzione de l’Isola dei Famosi, che nella sua ultima edizione, nel 2019 aveva fatto registrare un netto calo di ascolti, con una media del 16,39%. Quest’anno invece c’è stato subito un cambio di passo, con la prima serata che ha beccato il 21,68% di share. Nelle restanti serate invece il reality ha oscillato tra buoni risultati e qualche serata un po’ ... Leggi su chenews (Di martedì 4 maggio 2021) Curioso e divertente siparietto durante la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi trae il fidanzato di Vera Gemma,Dopo gli inizi come letterinaè letteralmente sbocciata televisivamente parlando. Negli ultimi anni ha condotto diversi programmi di grande successo. Dopo le esperienze alla guida del Grande Fratello, la Mediaset ha deciso di affidargli la conduzione de l’Isola dei Famosi, che nella sua ultima edizione, nel 2019 aveva fatto registrare un netto calo di ascolti, con una media del 16,39%. Quest’anno invece c’è stato subito un cambio di passo, con la prima serata che ha beccato il 21,68% di share. Nelle restanti serate invece il reality ha oscillato tra buoni risultati e qualche serata un po’ ...

