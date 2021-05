Il triste record delle morti sul lavoro: sono già 185, più che nel 2020 (Di martedì 4 maggio 2021) Un dramma di cui nessuno parla, lontano dai giornali e dai tg che da mesi martellano soltanto sull’emergenza Covid e sulla necessità di adottare restrizioni per contrastarla. Dimenticandosi, nel frattempo, di un’emergenza a sua volta molto più che attuale, quella delle tante persone che ancora oggi, in Italia, perdono la vita sul posto di lavoro. Gli ultimi dati sono terribili: nei primi tre mesi del 2021, nonostante la pandemia, il numero dei decessi registrati è in crescita in quasi tutte le Regioni italiane con 185 vittime, 19 in più del 2020. A guidare la triste classifica nazionale dei morti sul lavoro è così la Lombardia, con 22 vittime nel periodo che va da gennaio a marzo 2021. A seguire Campania (18), Lazio (16), Emilia Romagna (15), Piemonte (14), Veneto ... Leggi su ilparagone (Di martedì 4 maggio 2021) Un dramma di cui nessuno parla, lontano dai giornali e dai tg che da mesi martellano soltanto sull’emergenza Covid e sulla necessità di adottare restrizioni per contrastarla. Dimenticandosi, nel frattempo, di un’emergenza a sua volta molto più che attuale, quellatante persone che ancora oggi, in Italia, perdono la vita sul posto di. Gli ultimi datiterribili: nei primi tre mesi del 2021, nonostante la pandemia, il numero dei decessi registrati è in crescita in quasi tutte le Regioni italiane con 185 vittime, 19 in più del. A guidare laclassifica nazionale deisulè così la Lombardia, con 22 vittime nel periodo che va da gennaio a marzo 2021. A seguire Campania (18), Lazio (16), Emilia Romagna (15), Piemonte (14), Veneto ...

