(Di martedì 4 maggio 2021) Seie 8. Tanto ha chiesto il pm dia carico dell’ex, presidente emerito di Intesa Sanpaolo che a dicembre compirà 89, mentre per l’ex amministratore delegato di Ubi Victor Massiah è stata formulata una richiesta di condanna di 5. Le richiesta sono state formulate al termine del procedimento che riguarda Ubi banca prima della fusione con Intesa Sanpaolo avvenuta tre settimane fa. Le accuse per gli imputati sono, a vario titolo, di ostacolo agli organismi di vigilanza e presunte interferenze illecite in vista della formazione dell’assemblea del 2013. La prcura ha anche chiesto l’assoluzione della figlia di ...

fattoquotidiano : Giovanni Bazoli, procura di Bergamo chiede 6 anni e 8 mesi per il banchiere di 88 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Bazoli

Il Fatto Quotidiano

Il Presidente Emerito di Intesa Sanpaoloe il Presidente Gian Maria Gros - Pietro il 29 aprile scorso hanno visitato il cantiere accompagnati dall'architetto curatore del progetto ...Ieri il Presidente Emerito di Intesa Sanpaoloe il Presidente Gian Maria Gros - Pietro hanno visitato il cantiere accompagnati da Michele De Lucchi, architetto curatore del progetto, ...Bergamo - Il pm di Bergamo Paolo Mandurino ha chiesto di condannare il banchiere Giovanni Bazoli, ex presidente di Intesa Sanpaolo, a 6 anni 8 mesi, per i reati di ostacolo all'autorita' di vigilanza ...L’accusa chiude la requisitoria in aula contro gli ex vertici della banca e la gestione dell’assemblea 2013: ostacolo alla vigilanza e illecita influenza le ipotesi di reato ...