eSport: a Tokyo apre la prima palestra per videogiocatori (Di martedì 4 maggio 2021) Il Giappone sta aprendo la sua prima palestra per gli eSport a Tokyo, uno spazio per i giocatori dilettanti ed esperti dove è possibile allenarsi e ottenere un coaching professionale. Lo spazio di gioco competitivo, che aprirà il 19 maggio e sarà noto come "eSports Gym", includerà una sala e PC da gioco dotati di alcuni dei giochi più popolari del Giappone, tra cui Valorant e League of Legends. I giocatori possono prenotare una fascia oraria di tre ore su uno dei PC per circa $ 13 o optare per un abbonamento mensile a partire da $ 50, che consente l'accesso quotidiano ai PC di gioco e sessioni di coaching opzionali che possono essere aggiunte per circa $ 25 all'ora. eSports Gym, che è gestita congiuntamente dalla società di trasporto privato Tokyo

