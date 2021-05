Ecco quello che non torna nell'incontro tra Renzi e lo 007 (Di martedì 4 maggio 2021) Davvero c'è stato un grande complotto contro l'ex premier Giuseppe Conte? Il video dell'incontro fra Matteo Renzi e Marco Mancini, per ora, non dimostra nulla Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 maggio 2021) Davvero c'è stato un grande complotto contro l'ex premier Giuseppe Conte? Il video dell'fra Matteo Renzi e Marco Mancini, per ora, non dimostra nulla

borghi_claudio : Prima o poi ci sarà un aumento di un qualsiasi dato, ecco, quello sarà il giorno in cui diranno che è colpa delle r… - matteorenzi : Ecco il #PNRR di Draghi, ecco il senso della svolta. Se qualcuno si domanda perché abbiamo cambiato Governo, il mio… - tecnoandroidit : Amazon: le offerte di maggio sono shock, ecco articoli quasi gratis - Ogni giorno sembra quello giusto per trovare… - Claudiomar63 : RT @ragusaibla: @Axen0s Se quello di Report è giornalismo, che vergogna, ecco il video integrale e non il fotomontaggio che è andato in ond… - croSSyourm1nd : mi dispiace davvero per quello che sta passando Tommaso, la merda che si prende tutti i giorni non oso nemmeno imma… -