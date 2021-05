Covid, la Germania toglie le restrizioni a chi si è vaccinato (Di martedì 4 maggio 2021) Niente più restrizioni per i vaccinati anti-Covid in Germania. Coloro che sono vaccinati contro il coronavirus, o coloro che ne sono guariti, potranno tornare a circolare liberamente, non dovranno rispettare il coprifuoco né saranno tenuti ad osservare le norme di distanziamento ancora in vigore. È quanto sancito nell'accordo tra i partiti di governo, Cdu e Spd, che andrà al voto del Bundestag, il Parlamento di Berlino, nei prossimi giorni dopodiché la disposizione entrerà in vigore forse già sabato prossimo o «al massimo la prossima settimana», secondo quanto ha detto il ministro della Salute, Jens Spahn. In ogni caso la strada è tracciata. Dopo gli Stati Uniti, anche la Germania si avvia ad accelerare il ritorno alla vita normale poggiando sul bacino sempre più vasto degli immunizzati che avranno un lasciapassare, ... Leggi su gqitalia (Di martedì 4 maggio 2021) Niente piùper i vaccinati anti-in. Coloro che sono vaccinati contro il coronavirus, o coloro che ne sono guariti, potranno tornare a circolare liberamente, non dovranno rispettare il coprifuoco né saranno tenuti ad osservare le norme di distanziamento ancora in vigore. È quanto sancito nell'accordo tra i partiti di governo, Cdu e Spd, che andrà al voto del Bundestag, il Parlamento di Berlino, nei prossimi giorni dopodiché la disposizione entrerà in vigore forse già sabato prossimo o «al massimo la prossima settimana», secondo quanto ha detto il ministro della Salute, Jens Spahn. In ogni caso la strada è tracciata. Dopo gli Stati Uniti, anche lasi avvia ad accelerare il ritorno alla vita normale poggiando sul bacino sempre più vasto degli immunizzati che avranno un lasciapassare, ...

