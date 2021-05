Copertino: ex maresciallo dei carabinieri ucciso in strada Omicidio a tarda sera (Di martedì 4 maggio 2021) Omicidio in strada a Copertino: un maresciallo dei carabinieri è stato freddato a colpi di pistola. Si tratta, nello specifico, di Silvano Nestola, 46enne militare in quiescenza (era stato riformato a settembre), trovato morto nella tarda serata in contrada Tarantino, sulla strada che porta dal comune alla vicina San Pietro in Lama, davanti alla casa della sorella dove si era recato con il figlio a cena. Da una prima ricostruzione, l’uomo e i familiari avrebbero percepito degli spari all’esterno. L’uomo sarebbe uscito percorrendo pochi metri fino al cancello all’esterno in una zona quasi completamente al buio: è qui che è stato ucciso da due colpi sparati da un killer incappucciato da una distanza ravvicinata. Colpiti anche i vetri ... Leggi su noinotizie (Di martedì 4 maggio 2021)in: undeiè stato freddato a colpi di pistola. Si tratta, nello specifico, di Silvano Nestola, 46enne militare in quiescenza (era stato riformato a settembre), trovato morto nellata in contrada Tarantino, sullache porta dal comune alla vicina San Pietro in Lama, davanti alla casa della sorella dove si era recato con il figlio a cena. Da una prima ricostruzione, l’uomo e i familiari avrebbero percepito degli spari all’esterno. L’uomo sarebbe uscito percorrendo pochi metri fino al cancello all’esterno in una zona quasi completamente al buio: è qui che è statoda due colpi sparati da un killer incappucciato da una distanza ravvicinata. Colpiti anche i vetri ...

