Codacons: “Se il ddl Zan passasse Fedez sarebbe il primo denunciato” (Di martedì 4 maggio 2021) Codacons chiede a Fedez di scusarsi pubblicamente per le sue canzoni omofobe pubblicate negli ultimi 10 anni Codacons riaccende le polemiche contro Fedez. Dopo la nota questione relativa al Festival di Sanremo, ora sono le dichiarazioni del rapper durante il concerto del primo maggio ad essere oggetto di polemica. L’associazione evidenzia il salto carpiato che L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 4 maggio 2021)chiede adi scusarsi pubblicamente per le sue canzoni omofobe pubblicate negli ultimi 10 anniriaccende le polemiche contro. Dopo la nota questione relativa al Festival di Sanremo, ora sono le dichiarazioni del rapper durante il concerto delmaggio ad essere oggetto di polemica. L’associazione evidenzia il salto carpiato che L'articolo proviene da Consumatore.com.

robymark1 : RT @ultimenotizie: 'Se il Ddl Zan diventerà legge, il primo soggetto ad essere denunciato in base alle nuove disposizioni normative sarà pr… - domysr93 : RT @ultimenotizie: 'Se il Ddl Zan diventerà legge, il primo soggetto ad essere denunciato in base alle nuove disposizioni normative sarà pr… - JoPisp82 : RT @ultimenotizie: 'Se il Ddl Zan diventerà legge, il primo soggetto ad essere denunciato in base alle nuove disposizioni normative sarà pr… - borgorob : RT @ultimenotizie: 'Se il Ddl Zan diventerà legge, il primo soggetto ad essere denunciato in base alle nuove disposizioni normative sarà pr… - xposeidone : RT @ultimenotizie: 'Se il Ddl Zan diventerà legge, il primo soggetto ad essere denunciato in base alle nuove disposizioni normative sarà pr… -