Calcio: Battista, ‘Mourinho è un grande acquisto, ancora non ci credo’ (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Mourinho alla Roma? ancora non ci credo, ci crederò quando lo vedrò in campo. E’ un grande acquisto ma, ovviamente, non deve essere l’unico”. Sono le parole del comico e tifoso giallorosso, Maurizio Battista, che all’Adnkronos commenta la notizia dell’approdo dello ‘Special One’ nella Capitale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Mourinho alla Roma?non ci credo, ci crederò quando lo vedrò in campo. E’ unma, ovviamente, non deve essere l’unico”. Sono le parole del comico e tifoso giallorosso, Maurizio, che all’Adnkronos commenta la notizia dell’approdo dello ‘Special One’ nella Capitale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

