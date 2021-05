Bianca Guaccero | annuncio in diretta | “Ho vinto la mia battaglia”

Leggi su chedonna

(Di martedì 4 maggio 2021)torna in studio a Detto Fatto e lo annuncia in: “Hola mia”, dice la conduttrice.è tornata a condurre Detto Fattomente dallo studio e non nasconde la propria felicità. Dopo aver aver avuto il covid ed essere rimasta in quarantena a casa conducendo in collegamento il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it