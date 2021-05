AstraZeneca per under 60, Viola: «Non per tutti, teniamo limite su donne» (Di martedì 4 maggio 2021) È sempre il vaccino AstraZeneca a prendersi, in un certo senso, la scena. L'ipotesi che possa essere somministrato sotto i 60 anni in ragione della necessità di accelerare ancora sul fronte vaccini sta facendo discutere. La comunicazione, anche istituzionale ed in alcuni casi scientifica, non sempre impeccabile sul preparato ha generato confusione negli scorsi mesi e si sono avuti diversi segnali rispetto al fatto che non manchino le persone che lo guardino con meno fiducia rispetto ad altri. AstraZeneca, le parole di Figliuolo «I vaccini - ha spiegato il commissario per l'Emergenza, generale Francesco Figliuolo - vanno impiegati tutti. AstraZeneca è un vaccino che è consigliato per determinate classi, ma l'Ema dice che va bene per tutti. In Gran Bretagna hanno somministrato ventuno milioni di ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 4 maggio 2021) È sempre il vaccinoa prendersi, in un certo senso, la scena. L'ipotesi che possa essere somministrato sotto i 60 anni in ragione della necessità di accelerare ancora sul fronte vaccini sta facendo discutere. La comunicazione, anche istituzionale ed in alcuni casi scientifica, non sempre impeccabile sul preparato ha generato confusione negli scorsi mesi e si sono avuti diversi segnali rispetto al fatto che non manchino le persone che lo guardino con meno fiducia rispetto ad altri., le parole di Figliuolo «I vaccini - ha spiegato il commissario per l'Emergenza, generale Francesco Figliuolo - vanno impiegatiè un vaccino che è consigliato per determinate classi, ma l'Ema dice che va bene per. In Gran Bretagna hanno somministrato ventuno milioni di ...

