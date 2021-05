AstraZeneca | i rischi per gli under 60 | tutte le informazioni del nuovo bugiardino

Leggi su urbanpost

(Di martedì 4 maggio 2021) Ieri, 3 maggio 2021, il commissario all’emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, ha spiegato che l’uso del vaccinoverrà rivalutato anche per la fascia60. Le opinioni dei medici esperti sono chiare. Il vaccino è valido ma non si vogliono correresomministrandolo ad alcuni60. L’Ema infatti ha studiato i casi di trombosi e ha riscontratomaggiori per le donne più giovani. Vediamo cosa dice il, quali sono gli effetti collaterali. Quali sono le limitazioni d’età peral momento?agli60 L’Ema e l’Aifa hanno raccomandato il vaccinoagli over 60. La raccomandazione però non impedisce ad un cittadino60 ...