Videogiochi | che ne dite di un giro per le strade di GTA ascoltando Radio Los Santos?

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 3 maggio 2021) Suicome forma di evasione sono stati versati i proverbiali fiumi di inchiostro. Il 2020 è stato l'anno d'oro per l'industria dei videogame, il 2021 promette di tenere botta e il motivo non è solo legato al Coronavirus. La possibilità di esplorare, di muoversi liberamente nel mondo (anche se virtuale), la bellezza di panorami e architetture. Tutto nutre la nostra voglia di evadere. Non poteva non succedere che iincontrassero una delle tendenze più interessanti del momento sul web, quella del successo di Drive and Listen, un'app nata dall'idea di Erkam Seker, giovane turco che studia a Monaco. Andando su questa pagina (o scaricando la versione per Android) potete scegliere alcune tra le città più belle del mondo -da Amsterdam a Tokyo, da Roma a New York- e partire per un viaggio virtuale tra le. La ...