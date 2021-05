“Un milione di euro alla famiglia”. Morte Davide Astori, c’è un colpevole. La reazione di Francesca Fioretti (Di lunedì 3 maggio 2021) Si chiude un capitolo della brutta vicenda di Davide Astori, il capitano della Fiorentina trovato senza vita la mattina del 4 marzo 2018 nella sua camera di albergo a Udine mentre era con la squadra.Dopo anni di processo, il professor Giorgio Galanti è stato condannato a un anno, pena sospesa, nel processo con rito abbreviato per la Morte del calciatore. Il medico, unico imputato, era accusato di omicidio colposo. Per chi non ricordasse cosa è successo, bisogna specificare che fu lui a rilasciare i documenti mentre era direttore sanitario di Medicina dello sport dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi (Firenze). Astori morì per un’aritmia ventricolare maligna, provocata da una grave patologia cardiaca mai diagnosticata.



