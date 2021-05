Ue: Letta, 'diritto di veto distrugge l'Europa, battaglia per toglierlo' (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag (Adnkronos) - "Con il diritto di veto nazionale distruggeremo l'Europa. Abbiamo bisogno di toglierlo perchè è il più grande freno all'Europa del futuro. Con il diritto di veto non si sarebbe mai fatto il Next generation Eu. Facciamo una battaglia per toglierlo dalle regole dell'Unione, che necessiterà di un cambiamento dei Trattati". Lo ha detto Enrico Letta concludendo la conferenza sul futuro dell'Ue. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag (Adnkronos) - "Con ildinazionaleremo l'. Abbiamo bisogno diperchè è il più grande freno all'del futuro. Con ildinon si sarebbe mai fatto il Next generation Eu. Facciamo unaperdalle regole dell'Unione, che necessiterà di un cambiamento dei Trattati". Lo ha detto Enricoconcludendo la conferenza sul futuro dell'Ue.

