**Tv: Marrazzo (Partito Gay), 'cari Pio e Amedeo, per 'ricchione' gente si è uccisa'** (Di lunedì 3 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 3 maggio 2021) su Notizie.it.

TV7Benevento : **Tv: Marrazzo (Partito Gay), 'cari Pio e Amedeo, per 'ricchione' gente si è uccisa'**... - krudesky : RT @CorvinoSantino: @aralia_a @krudesky @luca_tessitore @Anto_Eith @francodimare Ormai i politici li conosci solo attraverso la tv. In pol… - CorvinoSantino : @aralia_a @krudesky @luca_tessitore @Anto_Eith @francodimare Ormai i politici li conosci solo attraverso la tv. In… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: L’efficienza energetica a “Il Posto Giusto” – Su Rai3, con Giampiero Marrazzo, nel settimanale sul mond… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: L’efficienza energetica a “Il Posto Giusto” – Su Rai3, con Giampiero Marrazzo, nel settimanale sul mond… -