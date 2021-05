Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: Yiwen Chen la migliore nella semifinale dal trampolino 3m priva delle azzurre (Di lunedì 3 maggio 2021) Va in archivio la semifinale femminile dal trampolino 3 metri, valida per la Coppa del Mondo 2021 a Tokyo. Come da pronostico, troviamo la Cina al comando e nel caso specifico ci si riferisce a Yiwen Chen che con il punteggio di 385.10 ha preceduto l’americana Sarah Bacon (344.50) e la canadese Jennifer Abel (335.40), storica rivale di Tania Cagnotto. Chen ha ottenuto grandi punteggi nelle cinque rotazioni, raggiungendo quota 80.60 nel triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato, conquistando una serie di 8.5 e dei 9.0. Bene comunque la statunitense Bacon che, dopo aver staccato il biglietto per i Giochi Olimpici di Tokyo grazie al piazzamento delle eliminatorie, ha confermato la sua ottima ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) Va in archivio lafemminile dal3 metri, valida per ladel. Come da pronostico, troviamo la Cina al comando e nel caso specifico ci si riferisce ache con il punteggio di 385.10 ha preceduto l’americana Sarah Bacon (344.50) e la canadese Jennifer Abel (335.40), storica rivale di Tania Cagnotto.ha ottenuto grandi punteggi nelle cinque rotazioni, raggiungendo quota 80.60 nel triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato, conquistando una serie di 8.5 e dei 9.0. Bene comunque la statunitense Bacon che, dopo aver staccato il biglietto per i Giochi Olimpici digrazie al piazzamentoeliminatorie, ha confermato la sua ottima ...

