Stefano De Martino si sfoga, danni all'auto dopo i festeggiamenti dell'Inter (Di lunedì 3 maggio 2021) Non è stato un buon risveglio quello di Stefano De Martino, che come ha raccontato su Instagram Stories ha iniziato la nuova settimana con un'amara scoperta. La sua auto ha subito dei danni, in particolare a uno specchietto retrovisore che è stato completamente distrutto. Lu stesso ha pubblicato uno scatto del povero oggetto fatto a pezzi e caduto in terra. Stefano De Martino mostra lo specchietto rotto Cos'è accaduto? De Martino ha dato la colpa alla massa di tifosi che ieri ha festeggiato lo scudetto dell'Inter: "Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti". Dunque, se si tratterebbe semplicemente di un gesto dovuto alla foga dei supporters e di un atto mirato esplicitamente contro la sua persona.

