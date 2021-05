Settimana della cultura friulana. 6-16 maggio 2021 (Di lunedì 3 maggio 2021) La Setemane de culture furlane – Settimana della cultura friulana, che la Società Filologica friulana promuove per l’VIII edizione dal 6 al 16 maggio, si conferma anche nel 2021 come una rassegna che guarda al futuro e alle tecnologie dell’informazione per promuovere l’identità culturale friulana, con un ricco e variegato programma di oltre 80 eventi, la maggior parte dei quali, per garantire la piena sicurezza della manifestazione, si terranno sulla rete. «In questa edizione – spiega il Presidente della Società Federico Vicario – abbiamo argomenti e momenti importanti di riflessione sul Friuli di ieri e di oggi, una riflessione che ancora si misura, purtroppo, con il difficile ... Leggi su udine20 (Di lunedì 3 maggio 2021) La Setemane de culture furlane –, che la Società Filologicapromuove per l’VIII edizione dal 6 al 16, si conferma anche nelcome una rassegna che guarda al futuro e alle tecnologie dell’informazione per promuovere l’identitàle, con un ricco e variegato programma di oltre 80 eventi, lar parte dei quali, per garantire la piena sicurezzamanifestazione, si terranno sulla rete. «In questa edizione – spiega il PresidenteSocietà Federico Vicario – abbiamo argomenti e momenti importanti di riflessione sul Friuli di ieri e di oggi, una riflessione che ancora si misura, purtroppo, con il difficile ...

Ultime Notizie dalla rete : Settimana della Germania, verso stop alle restrizioni per chi è vaccinato Il ministro della Sanità Jens Spahn in conferenza stampa ha precisato che l'obiettivo è di far entrare in vigore la nuova disposizione questo weekend o al massimo la prossima settimana. 'Una volta ...

India in tilt chiede aiuto all'esercito Gli ospedali della capitale sono in piena crisi senza posti in terapia intensiva e con una grave ... Nella Capitale, nel fine - settimana, record in 24h di decessi:400. Totale casi in India:20mln

Al via l'ottava edizione della “Settimana della cultura friulana” Telefriuli Dai ristori ai tamponi dello sport. Cosa prevede il decreto Sostegni bis Ancora molti gli interventi da mettere a punto, ma la misura che il governo si appresta a varare in settimana comincia a prendere forma. Ecco cosa contiene ...

Cancellato il volo dall'India in arrivo a Roma Lo apprende IlGiornale.it da fonti aeroportuali. In settimana nello scalo romano era previsto l'atterraggio di tre voli dal subcontinente ...

