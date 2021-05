Rapporto UGL-Censis, in Italia 1,5 milioni di lavoratori poveri (Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Cosa attende i lavoratori oltre il Covid-19? A tracciare un quadro dell'evoluzione in atto è il Rapporto UGL-Censis “Tra nuove povertà e lavoro che cambia: quel che attende i lavoratori oltre il Covid-19”, presentato in occasione del Primo Maggio per la Festa del Lavoro.Sono 1,5 milioni i lavoratori poveri in Italia: in dieci anni +84% e +690mila in termini assoluti. Un vero e proprio boom di nuova povertà da retribuzioni insufficienti. In particolare, nel decennio sono triplicati i lavoratori in proprio poveri: +230% per il mondo di partite Iva a basso potere contrattuale. Segna +75% l'incremento di operai poveri, a cui si aggiunge l'inedito boost di povertà alta di quadri e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Cosa attende ioltre il Covid-19? A tracciare un quadro dell'evoluzione in atto è ilUGL-“Tra nuove povertà e lavoro che cambia: quel che attende ioltre il Covid-19”, presentato in occasione del Primo Maggio per la Festa del Lavoro.Sono 1,5in: in dieci anni +84% e +690mila in termini assoluti. Un vero e proprio boom di nuova povertà da retribuzioni insufficienti. In particolare, nel decennio sono triplicati iin proprio: +230% per il mondo di partite Iva a basso potere contrattuale. Segna +75% l'incremento di operai, a cui si aggiunge l'inedito boost di povertà alta di quadri e ...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Rapporto UGL-Censis, in Italia 1,5 milioni di lavoratori poveri - - nestquotidiano : Rapporto UGL-Censis, in Italia 1,5 milioni di lavoratori poveri - IlModeratoreWeb : Rapporto UGL-Censis, in Italia 1,5 milioni di lavoratori poveri - - CorriereCitta : Rapporto UGL-Censis, in Italia 1,5 milioni di lavoratori poveri - ItaliaNotizie24 : Rapporto UGL-Censis, in Italia 1,5 milioni di lavoratori poveri -