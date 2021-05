Patenti | autoscuole UNASCA | 12 mesi per l’esame di teoria va incontro a nostre richieste

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Roma, 3 maggio 2021) –di guida, leplaudono alla decisione del Consiglio dei ministri: chi ha presentato la domanda per sosteneredia partire da gennaio 2021, sino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, avrà tempo 12per sostenerlo. Inoltre, chi ha presentato la domanda perdinel corso del 2020 ha ora tempo sino al 31 dicembre di quest’anno per sostenere la prova, anziché 12a partire dalla presentazione della domanda. Una proroga importante perché non occorrerà pagare nuovamente per la domanda, come sarebbe accaduto trascorsi i seiprevisti dal Codice della strada e prolunga, inoltre, le scadenze previste dal “Milleproroghe” del ...