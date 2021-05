Omicidio Vannini, condanna definitiva per i Ciontoli (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono definitive le condanne per l’Omicidio di Marco Vannini: a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico. Marco Vannini, è morto nella casa dei Ciontoli di Ladispoli nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. La quinta sezione penale della il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 3 maggio 2021) Sono definitive le condanne per l’di Marco: a 14 anni per Antonio, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico. Marco, è morto nella casa deidi Ladispoli nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. La quinta sezione penale della il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

matteosalvinimi : Attesa oggi la sentenza della Cassazione che può decidere di confermare la sentenza per omicidio volontario, annull… - MediasetTgcom24 : Omicidio Vannini, la mamma di Marco commossa: 'Giustizia è fatta' #omicidiovannini - Agenzia_Ansa : Sono definitive le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i fi… - mrcfsn : RT @repubblica: Omicidio Vannini - Storia di Marco, mio figlio, annegato in un mare di bugie - FloraPiachica : RT @Disagio4all: E' uscita la sentenza. Si meritavano molto di più. Ma piuttosto che niente... #chilhavisto #MarcoVannini -