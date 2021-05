LIVE MotoGP, Test Jerez in DIRETTA: tanto lavoro per Valentino Rossi e le Yamaha. Al comando la Suzuki di Alex Rins (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 Sono 25 i giri completati da Francesco Bagnaia. Il leader del Mondiale è dodicesimo al momento e non sembra cercare il giro veloce. 13.55 Stanno per iniziare le ultime 4 ore di questi Test. Al momento il migliore degli italiani resta Franco Morbidelli con il settimo crono. Bastianini e Bagnaia restano ai margini della Top10, mentre resta 17° Valentino Rossi. 13.52 Yamaha è al momento la moto più vincente di questo campionato. La casa giapponese ha realizzato tre successi nelle prime quattro competizioni ed ha collocato sempre almeno unità nella Top3. Le Mans potrebbe confermare questa tendenza. 13.50 I team non scenderanno in pista per due settimane dopo il Test odierno. Ricordiamo che dovremo attendere fino al 16 maggio ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.59 Sono 25 i giri completati da Francesco Bagnaia. Il leader del Mondiale è dodicesimo al momento e non sembra cercare il giro veloce. 13.55 Stanno per iniziare le ultime 4 ore di questi. Al momento il migliore degli italiani resta Franco Morbidelli con il settimo crono. Bastianini e Bagnaia restano ai margini della Top10, mentre resta 17°. 13.52è al momento la moto più vincente di questo campionato. La casa giapponese ha realizzato tre successi nelle prime quattro competizioni ed ha collocato sempre almeno unità nella Top3. Le Mans potrebbe confermare questa tendenza. 13.50 I team non scenderanno in pista per due settimane dopo ilodierno. Ricordiamo che dovremo attendere fino al 16 maggio ...

