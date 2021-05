La rinascita di Jack Miller parte da Jerez

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 3 maggio 2021) È undiverso quello che abbiamo visto sul gradino più alto del podio di. Siamo abituati a vederlo sempre scanzonato, allegro, anche un po’ spaccone. Invece, al termine del GP ha tolto la sua “corazza” e si è lasciato scappare qualche lacrima, e ha urlato a squarciagola l’inno australiano. Non te lo aspetti uno “ass” così emotivo, ma c’è una spiegazione. La vittoria andalusa pone fine all’incubo che era finito dall’inizio del mondiale, culminato con un passaggio in sala operatoria. Questo successo ha mille significati anche per la Ducati, che doma la “bestia nera”. Mai, nella sua storia in MotoGP, la casa bolognese aveva fatto doppietta in Spagna, e contava un solo successo, quello di Loris Capirossi nell’ormai lontano 2006. Trionfo die della ...