Il Paradiso delle signore e Un posto al sole: anticipazioni puntate 4 maggio

Emozioni e grandi colpi di scena caratterizzeranno la puntata de Il Paradiso delle signore e Un posto al sole di martedì 4 maggio. L'appuntamento con la soap ambientata in un grande magazzino milanese è come sempre alle 15.55 e l'episodio ruoterà intorno ai problemi di Marcello e la nascente storia d'amore tra Rocco e Maria. Le avventure degli abitanti di Palazzo Palladini, invece inizieranno intorno alle 20.45 e vedranno Roberto Ferri al centro della scena alle prese con la crisi dei cantieri. Vediamo nel dettaglio le anticipazioni di entrambi le soap per quanto riguarda la puntata in onda domani. Il Paradiso delle signore, anticipazioni 4 maggio: Marcello sempre più disperato

