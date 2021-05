Festa Inter in Duomo, Locatelli (Cts): “Non possiamo permettercelo. Rispetto per i 121mila morti”. E i milanesi criticano Sala sui social (Di lunedì 3 maggio 2021) Circa 30mila persone per le strade di Milano, la maggior parte accalcate in piazza Duomo per la Festa scudetto dell’Inter: poche mascherine, sicuramente nessun distanziamento. Immagini che “assolutamente non possiamo permetterci”, avverte Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts. “Vanno evitati gli assembramenti anche se la gioia si può comprendere. Ma deve prevalere il senso di responsabilità e rispettare i 121mila morti che abbiamo avuto in Italia”, spiega a Sky Tg24. Le ragioni stanno nell’attuale situazione della pandemia in Italia, visto che “la situazione non è ancora sotto controllo” e occorre quindi non abbassare la guardia. Intanto, dopo le critiche arrivate dal segretario generale di Confcommercio Milano, Marco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Circa 30mila persone per le strade di Milano, la maggior parte accalcate in piazzaper lascudetto dell’: poche mascherine, sicuramente nessun distanziamento. Immagini che “assolutamente nonpermetterci”, avverte Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts. “Vanno evitati gli assembramenti anche se la gioia si può comprendere. Ma deve prevalere il senso di responsabilità e rispettare iche abbiamo avuto in Italia”, spiega a Sky Tg24. Le ragioni stanno nell’attuale situazione della pandemia in Italia, visto che “la situazione non è ancora sotto controllo” e occorre quindi non abbassare la guardia. Intanto, dopo le critiche arrivate dal segretario generale di Confcommercio Milano, Marco ...

Inter : Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprime… - Inter : ?? | FESTA Mandateci le vostre immagini di festa: SIAMO CAMPIONI!!! #IMScudetto #IMInter #ForzaInter - Corriere : Inter, la festa scudetto: trentamila tifosi assembrati in piazza Duomo, via mascherine e distanziamenti - ReggioPress : Scudetto Inter, a Reggio festa con norme rispettate a metà - Namast70961553 : RT @tajaliga: India: bagno nel Gange Israele: festa ebraica sul Meron Milano: festa inter in Duomo I danni della fede... -