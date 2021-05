Estée Lauder scivola al Nyse con la trimestrale (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Affonda sul mercato Estee Lauder, che soffre con un calo del 6,36%. Il gruppo dei cosmetici ha chiuso il terzo trimestre con un giro d’affari inferiore alle attese pari a 3,86 miliardi di dollari contro i 3,94 miliardi stimati dal consensus. Delude anche l’outlook per l’intero esercizio: la società stima ricavi annuali, a cambi costanti, in crescita tra il 9% ed il 10% contro il +11,8% indicato dal mercato. Lo scenario su base settimanale della società leader nei trattamenti anti-age rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall’S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori. Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Estee Lauder. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, l’azienda attiva nel mercato dei cosmetici evidenzia un andamento meno ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) – Affonda sul mercato Estee, che soffre con un calo del 6,36%. Il gruppo dei cosmetici ha chiuso il terzo trimestre con un giro d’affari inferiore alle attese pari a 3,86 miliardi di dollari contro i 3,94 miliardi stimati dal consensus. Delude anche l’outlook per l’intero esercizio: la società stima ricavi annuali, a cambi costanti, in crescita tra il 9% ed il 10% contro il +11,8% indicato dal mercato. Lo scenario su base settimanale della società leader nei trattamenti anti-age rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall’S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori. Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Estee. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, l’azienda attiva nel mercato dei cosmetici evidenzia un andamento meno ...

Rapporto di ricerca sulle dimensioni del mercato Profumo 2021 per analisi strategica della crescita del mercato, lanci di prodotti, espansione del mercato di zona, innovazioni tecnologiche e previsioni fino al 2024