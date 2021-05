Einaudi non manda al macero i libri su Roth: la trincea regge ancora (Di lunedì 3 maggio 2021) Bene, la trincea della libertà culturale regge ancora. La resistenza contro il nuovo oscurantismo, contro l’inquisizione censoria che si ispira al fanatismo barbaro della cancel culture non si è spenta. Il direttore generale dell’Einaudi Ernesto Franco dice in un’intervista a Maurizio Crippa del “Foglio” che la casa editrice non cederà al ricatto come ha fatto l’editore americano Norton e che pubblicherà, come stabilito, la biografia di Philip Roth scritta da Blake Bailey appena mandata al macero. Franco dice che “una casa editrice non è un tribunale”, che il suo compito è di pubblicare buoni libri e diffondere idee, a prescindere dalle vicende personali dei loro autori. Considerazioni che normalmente dovrebbero rasentare l’ovvio ma, visto il clima ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 maggio 2021) Bene, ladella libertà culturale. La resistenza contro il nuovo oscurantismo, contro l’inquisizione censoria che si ispira al fanatismo barbaro della cancel culture non si è spenta. Il direttore generale dell’Ernesto Franco dice in un’intervista a Maurizio Crippa del “Foglio” che la casa editrice non cederà al ricatto come ha fatto l’editore americano Norton e che pubblicherà, come stabilito, la biografia di Philipscritta da Blake Bailey appenata al. Franco dice che “una casa editrice non è un tribunale”, che il suo compito è di pubblicare buonie diffondere idee, a prescindere dalle vicende personali dei loro autori. Considerazioni che normalmente dovrebbero rasentare l’ovvio ma, visto il clima ...

