Covid, Sasso: “Completare vaccini per docenti e personale scolastico. Validare test salivari per il tracciamento” (Di lunedì 3 maggio 2021) Rossano Sasso, sottosegretario all'Istruzione detta la linea: Completare la vaccinazione a docenti e personale scolastico tutto e pensare ai test salivari per il tracciamento degli studenti da settembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 maggio 2021) Rossano, sottosegretario all'Istruzione detta la linea:la vaccinazione atutto e pensare aiper ildegli studenti da settembre. L'articolo .

orizzontescuola : Covid, Sasso: “Completare vaccini per docenti e personale scolastico. Validare test salivari per il tracciamento” - livedisagree1 : neanche la camera bianca che c è sotto il Gran Sasso è piu covid free ormai hahah , ringraziando qualche leccapiedi de leuropa #nonelarena - Iatricase : Domenica 2 maggio - Cara Torre del Sasso ore 8.30 #cleanuptricase querciavallonea #torredelsasso #orizzonte #albany… - TV7Benevento : SCREENING COVID ALLA S.ANGELO A SASSO, RUSCELLO: “IMPORTANTE INIZIATIVA”- Video-Foto... - TV7Benevento : COVID. “SINERGIE D’ISTRUZIONE”, SCREENING ALLA SCUOLA S. ANGELO A SASSO. FOTO... -