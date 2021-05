MarcoRonchi126 : Chissà se è ancora viva la signora dell'ATS che 11 giorni fa, in seguito a esiti Covid positivi, ci ha salutati dic… - italiaserait : Covid, malattia più grave in pazienti malnutriti o obesi: studio Gemelli - ReErthu : @childbed mio caro lo so Parliamo di una delle peggiori malattie infettive ma non è solo quello il covid-19 è una m… - occhio_notizie : Covid, malattia più grave in pazienti malnutriti o obesi: studio Gemelli - Barbara68545184 : RT @Adnkronos: #Covid, la malattia è più grave in pazienti obesi o malnutriti: studio #Gemelli. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid malattia

Adnkronos

...sappiamo essere pericolosissima perché è più contagiosa e perché in grado di causare una...milioni di persone e in luoghi tutti insieme in condizioni igieniche molto precarie già senza, ......la pausa imposta lo scorso anno quando il Paese era ancora in lockdown per la pandemia da" e ... pur in presenza di possibili segni residui di, riescono a mantenere la stessa qualità di ...Il Reparto di Alta Specializzazione Malattie Respiratorie Pediatriche ... ha realizzato un percorso di follow-up per il bambino con manifestazioni respiratorie post Covid. Per accedere all’Ambulatorio ...Il vaccino Pfizer è atteso in Italia tra il 5 ed il 7 maggio con ulteriori 2,1 milioni di dosi. Ad oggi, è approvato solo per l’uso in persone di età pari o superiore a 16 anni. In una dichiarazione c ...