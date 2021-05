Covid-19 | la Commissione Ue apre a viaggi verso Unione di vaccinati extra europei

(Di lunedì 3 maggio 2021) Laeuropea ha proposto oggi una "raccomandazione" per gli Stati membri volta ad adeguare alla nuova situazione epidemiologica, e in particolare allo sviluppo delle campagne di vaccinazione in corso nel mondo, le attuali restrizioni dei"non essenziali" dai paesi terzil'Ue. La raccomandazione, che dovrà ora essere approvata dal Consiglio Ue (si spera entro fine mese), propone di consentire l'ingresso nell'Ue per motivi non essenziali non solo a tutte le persone provenienti dai paesi terzi con una "buona situazione epidemiologica" (definita in base all'indice cumulativo del tasso d'infezione su 14 giorni, che finora doveva essere inferiore a 25 persone contagiate su 100.000) ma anche a tutti iatori che sono stati pienamente, almeno 14 giorni prima dell'arrivo, ...

fattoquotidiano : “In Veneto c’è emergenza democratica”: dopo il caso Crisanti le opposizioni accusano Zaia. E chiedono commissione d… - fattoquotidiano : ZAIA SOTTO ACCUSA Era inevitabile che la vicenda del professore Andrea Crisanti e dei tamponi rapidi su vasta scal… - LegaSalvini : ???? #CINA, ZOFFILI: 'SUBITO LA COMMISSIONE DI INCHIESTA SULL'ORIGINE DEL #COVID, VOGLIAMO LA VERITÀ' Eugenio Zoffil… - Telefriuli1 : A chiederla a gran voce sono le opposizioni in Consiglio regionale #covid #fvg - ippolitipaolo74 : “In Veneto c’è emergenza democratica”: dopo il caso Crisanti le opposizioni accusano Zaia. E chiedono commissione d… -

